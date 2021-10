HABERTURK.COM

Esnaf ve sanatkârın marketlere karşı rekabet gücünün her geçen gün azaldığını hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Uzun zamandır çalışmaları devam eden perakende sektörünü düzenleyen yasanın çalışmaların biran evvel gerçekleşmesini bekliyoruz. Esnafımız her sokakta her köşe başında açılan ve binlerce farklı ürünü tek bir mağazada satan marketlere karşı rekabet etmeye çalışırken her geçen gün kan kaybediyor. Perakende Sektörünün sadece gündeme gelmesi, çalışmaların yapıldığına dair haberlerin çıkması bile çok tartışılan gıda fiyatlarında durgunluğa sebep oluyor. İşte tam da bu yüzden perakende sektörünü düzenleyen yasanın vakit kaybedilmeden çıkarılması çok önem arz ediyor” ifadelerine yer verdi.

Nüfus oranına göre açılma kuralı getirilmesi marketlerin her sokak başına en ücra köşelere bile açılmasının önüne geçeceğini vurgulayan Palandöken, “Perakende Yasasında marketlerin şehir dışına açılmasıyla birlikte nüfus oranına göre açılış sayılarına kural getirilmesi de çok önemli. Aynı eczanelerde olduğu gibi nüfusa oranlamaya göre açılmalı. 10 bin nüfusu olan bir ilçede 15-20 tane market olması mantıklı bir durum değil. Bu yasa düzenlendiğinde haksız rekabet ortamının son bulacağını ve bununla beraber esnafın ticaretinde de olumlu yönde rekabet ortamı olacağını biliyoruz. Fiyat istikrarının sağlanması daha kolay olacak ve aynı zamanda kırtasiye ürünü kırtasiyeci esnafından, beyaz eşya ürünleri beyaz eşyacıdan, sebze meyveler manavdan, et kasaptan alınacak. Yani herkesin kendi işini yapması, esnaf için de fiyatların düşmesiyle vatandaş için de olumlu sonuçlar doğuracak” diye konuştu.