TESK'ten araç muayene ücretlerinde indirim talebi

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, ulaşım sektöründe faaliyet gösteren esnafın en büyük sorunlarından birinin araç muayene ücretlerinin yüksekliği olduğunu vurguladı.
Her yıl enflasyon oranında gelen zamla nakit olarak ödenen muayene ücretlerinin esnafın belini büktüğünü belirten Palandöken, "Özellikle pandemi sürecinde esnafımızın işlerinin sekteye uğradığı göz önünde bulundurularak araç muayene ücretleri düşürülmeli. Bakım ve onarım olmadan yalnızca arıza tespitinden bu kadar ücret almak adil değil." değerlendirmesinde bulundu.
Ulaşım sektöründe faaliyet gösteren taksi, kamyon, otobüs ve benzeri ticari araçların ilk bir yıldan sonra her yıl araçlarını muayene ettirmekle yükümlü olduğuna işaret eden Palandöken, şunları kaydetti:
"Ancak pandemi döneminde tüm sektörlerde olduğu gibi ulaştırma sektöründeki esnafımızın da işleri büyük ölçüde azaldı. Otobüsçü esnafımız, şehirler arası kısıtlamalar nedeniyle uzun süre iş yapamazken, eğitim-öğretime ara verilmesinden dolayı okul servis araçları 6 aydan fazla süreyle kontak açamadı. Ancak iş yoğunluğu ve müşteri kapasitesi azalan hatta iş yapamayan esnafımızın birçok sabit gideri var. Bunlardan biri de her yıl zorunlu olan araç muayeneleri. Esnafımızın mağduriyetinin önlenmesi için araç muayene ücretleri yıllık muayene zorunluluğu olan araçlarda daha makul seviyelere çekilmeli. Salgın sebebiyle alınan tedbirler kapsamında uzatılan araç muayene süresi 30 Eylül itibarıyla sona erdi. Ancak şoför esnafının işleri halen açılmadı. Şoför esnafı muayene ücretlerini, araç sigortasını, vergisini, sigorta ödemelerini yapamıyor. Öte yandan K belgesine sahip araçlar, muayene sürelerini geciktirdiğinde belgelerinin düşmesi ve cezai işlemle karşılaşma riskleri söz konusu. Mağduriyetlerin önlenmesi için pandemi döneminde araç muayene süreleri yıl sonuna kadar uzatılmalı. Bununla birlikte muayene ücretleri kesinlikle düşürülmeli."
Palandöken, ticari araç muayene ücretinin otobüs, kamyon, çekici gibi ticari araçlar için 462, otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklar için 342, traktör, motosiklet ve motorlu bisikletler için 174 lira olduğunu ve muayene süresini geçiren araçlardan her ay yüzde 5 faiz alındığını bildirdi.
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