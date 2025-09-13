Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.372,04 %-0,10
        DOLAR 41,3560 %0,07
        EURO 48,5860 %0,02
        GRAM ALTIN 4.845,64 %0,36
        FAİZ 40,66 %-0,05
        GÜMÜŞ GRAM 56,14 %1,62
        BITCOIN 115.773,00 %-0,41
        GBP/TRY 56,1267 %-0,06
        EUR/USD 1,1734 %0,00
        BRENT 66,99 %0,93
        ÇEYREK ALTIN 7.922,63 %0,36
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TESK: "Kredi kartı ve temettü faizleri düşürülmeli" - İş-Yaşam Haberleri

        TESK: "Kredi kartı ve temettü faizleri düşürülmeli"

        TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun faizde almış olduğu bu olumlu karar piyasaları biraz rahatlatacak gibi görünüyor. Bankaların da bir an evvel kredi faizlerini ve aynı şekilde masraflarını düşürmesi elzemdir" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2025 - 09:47 Güncelleme: 13.09.2025 - 09:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        TESK'ten 'kredi kartı faizleri düşürülsün' çağrısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TCMB'nin politika faizini indirmesinin ardından TESK Başkanı Palandöken'den kredi karti faizlerinin düşürülmesi yönünde talep geldi.

        Merkez Bankası’nın kararının piyasaya olumlu yansıması için bankaların da elini taşın altına koyması gerektiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnaf kredilerindeki faizlerin de bir miktar gerilemesi esnafın beklentisidir. Kararın piyasaya olumlu yansıması için Merkez Bankası'nın atmış olduğu bu adımın gerçekten faizleri düşürebilecek ve piyasaları rahatlatabilecek nitelikte olmasını bekleyen esnaf, aynı şekilde enflasyonun düşmesi ve vatandaşın da rahat etmesi için bu tedbirlerin bir an evvel alınması ve birlikte yürütülmesi gerektiğini düşünüyor" dedi.

        "FAİZ İNDİRİMİ KARARI ESNAFA, VATANDAŞA VE SANAYİCİYE YANSIMALI"

        Enflasyonla mücadelede bankaların katkısının çok önemli olduğunu vurgulayan Palandöken, "Faiz oranları 43’ten 40,50’ye geriledi. Yani bu, 250 baz puan indirim anlamına geliyor. Bunun mutlaka halka, esnafa, sanayiciye ve tüccara yansıtılması lazım ki piyasalar bu algıyı olumlu şekilde vatandaşa intikal ettirebilsin. Ancak çarşıda, pazarda ve sanayide esnafın kullanmış olduğu kredilerin faiz miktarı hâlâ sabit durumda.

        Bir an evvel bankaların da Merkez Bankası’nın bu kararlılığına uyarak faizleri düşürmesi gerekir ki piyasada bir canlılık oluşsun, enflasyonda düşüş beklentileri gerçeğe dönüşsün. Bankaların bu faiz düşüşünü aynı şekilde sanayiciye, esnafa ve hatta vatandaşa, kullandığı kredi kartlarındaki faizler de dahil olmak üzere, yansıtması lazım. Aksi takdirde, Merkez Bankası'nın yapmış olduğu para politikalarının vatandaşa ve esnafa yansıması zaman alır. Bugünden itibaren vatandaşın da esnafın da beklentisi hem enflasyonun düşmesi hem de çarşıda pazarda vatandaşın aldığı emtiaların fiyatlarının gerilemesi yönünde tedbirlerin alınmasıdır" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bayrampaşa Belediyesi'ne soruşturma: 48 gözaltı
        Bayrampaşa Belediyesi'ne soruşturma: 48 gözaltı
        Part time çalışanın borçlanma hakkı
        Part time çalışanın borçlanma hakkı
        12 Dev Adam tarih yazdı: Finaldeyiz!
        12 Dev Adam tarih yazdı: Finaldeyiz!
        24 yıl sonra gelen final!
        24 yıl sonra gelen final!
        Kahreden olay... Bu mutluluk yok artık!
        Kahreden olay... Bu mutluluk yok artık!
        Mutlu Kaya'dan 10 yıl sonra iyi haber!
        Mutlu Kaya'dan 10 yıl sonra iyi haber!
        Kraliyet skandalları
        Kraliyet skandalları
        Televizyon tarihinde unutulmaz izler bıraktılar!
        Televizyon tarihinde unutulmaz izler bıraktılar!
        Meteoroloji saat verip uyardı! 3 bölgede kuvvetli rüzgar ve sağanak!
        Meteoroloji saat verip uyardı! 3 bölgede kuvvetli rüzgar ve sağanak!
        Transfer bitti artık gözler sahada!
        Transfer bitti artık gözler sahada!
        Kıyafetten takıya, çantadan ayakkabıya sonbahar trendleri
        Kıyafetten takıya, çantadan ayakkabıya sonbahar trendleri
        10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi
        10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kız arkadaşı ve kardeşini öldürüp, intihar etti
        Kız arkadaşı ve kardeşini öldürüp, intihar etti
        80 milyon TL'lik alacak iddiası! İş insanını öldürüp canına kıydı!
        80 milyon TL'lik alacak iddiası! İş insanını öldürüp canına kıydı!
        Fransa Büyükelçisi Habertürk’e konuştu
        Fransa Büyükelçisi Habertürk’e konuştu
        Yeni Corolla Çin'de ortaya çıktı
        Yeni Corolla Çin'de ortaya çıktı
        Eski eşini eşarbıyla boğdu
        Eski eşini eşarbıyla boğdu
        İşte CHP kararının gerekçesi
        İşte CHP kararının gerekçesi
        Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı!
        Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı!
        Habertürk Anasayfa