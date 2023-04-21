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TESK Genel Başkanı Palandöken'den esnaf için "EYT düzenlemesi" çağrısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, EYT düzenlemesinden faydalanamayan esnaf ve sanatkarın müjdeli haber beklediğini belirtti

Giriş: 21.04.2023 - 11:22 | Güncelleme: ABONE OL
TESK Genel Başkanı Palandöken'den esnaf için
AA

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu düzenlemeden yararlanamayan esnaf ve sanatkarın beklentilerinin karşılanması, emeklilik hakkı kazananlara eşit muamele yapılması ve staj mağdurlarının önünün açılması çağrısında bulundu.

Kendi nam ve hesabına çalışan esnaf ve sanatkarlar, tarım çalışanları, staj mağdurları ve ihyadan dolayı kayıtları olduğu halde emekli olamayan binlerce esnafın EYT düzenlemesinden faydalanmak istediğini ifade eden Palandöken, "Artık bu konuda müjdeli bir haber verilmesini dört gözle bekliyoruz. Verilecek müjdeli haber, özellikle norm birliğinde eşitliğin sağlanması, çalışma hayatında verilen emeklerin karşılığının alınması bakımından çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Emeklilik hakkı kazananlara eşit muamele yapılması ve staj süresinin emeklilik için sayılması gerektiğini de belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Sosyal Güvenlik Kurumu, Bağ-Kur'lu, SSK'lı ve Emekli Sandığına tabi tüm çalışanların sorunlarının birlikte çözülebileceği bir yer. Ancak norm birliği olmadığı için SSK'lı çalışanlar 7 bin 200 prim günü ile emekli olurken Bağ-Kur'lu esnaf ve sanatkarlar 9 bin prim gününde emekli oluyor. Norm birliği sağlanarak tüm çalışanlar eşit zamanda, eşit şartlarda ve eşit ücretle emekli olabilmeli. Öte yandan staj mağdurlarının sağlık sigortaları devam etmesine rağmen emeklilik sigortalarının yatırılmamasından kaynaklanan sıkıntı sürüyor. Yeni bir düzenleme ile staj mağdurlarının önü açılmalı."

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