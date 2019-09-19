19 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Benzin ve motorine yapılan zamların piyasalar için olumsuz olduğunu ve acilen geri alınması gerektiğini söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “20 Ağustos’tan bu yana benzine 57 kuruş, motorine 47 kuruş zam yapıldı. Üst üste yapılan bu zamlar başta esnafımız, çiftçiler ve sanayiciler olmak üzere tüm kesimlere olumsuz yansır. Çünkü üretimde en önemli maliyet unsurlarından biri akaryakıttır. Akaryakıta yapılan zamlar adeta enflasyonla mücadeleye darbedir. Çiftçinin mahsulünden tutun da esnafın tezgahına koyduğu ürüne kadar her şeyin fiyatına yansır. Tam da enflasyon düşüş eğilimine geçmişken bu zamlar geri alınmalı” diye konuştu.
GEÇEN YILA GÖRE DAHA DÜŞÜK OLMALI
Dolar kuru ve brent petrolün varil fiyatı dikkate alındığında akaryakıt fiyatlarının geçen yıla göre daha düşük olması gerektiğine işaret eden Palandöken, “Geçen yıl 18 Eylül’de dolar kuru 6.35 seviyelerinde ve brent petrolün varil fiyatı 75.25 dolarken Ankara’da benzin 6.94 TL’den, motorin ise 6.32 TL’den satılıyordu. Ancak şimdi dolar kuru 5.66-5.68 arasında seyrediyor. Brent petrolün varil fiyatı ise geçen seneye kıyasla yüzde 14 azalarak 63-64 dolara kadar düştü. Buna rağmen benzin ve motorin fiyatları geçen yıla göre yüzde 3 arttı. Son zamlarla birlikte Ankara’da şu an benzin 7.19 TL’den, motorin ise 6,56 TL’den satılıyor. Geçen yıla göre dolar kurunun yüzde 10, brent petrolün varil fiyatının ise yüzde 14 düşmesine rağmen benzin ve motorin fiyatları yüzde 3 arttı. Bu yüzden akaryakıtta zam değil indirim bekliyoruz. Piyasaların bu zamları kaldırması mümkün değil, Aksine bu tür zamlar enflasyonu tetikler” şeklinde konuştu.
TWITTER'DA BİR NUMARAYA ÇIKTI
Bu arada Twitter'da kullanıcılar da akaryakıt fiyatlarının indirilmesi için kampanya başlattı. Kullanıcılar görüşlerini #AkaryakıtFiyatlarıDüşmeli hashtagiyle paylaşırken, bu hashtag Türkiye gündemininin en tepesine yerleşti.
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