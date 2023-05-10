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TESK Başkanı Palandöken, Anneler Günü'nde esnafın 25 milyar lira ciro beklediğini açıkladı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın bu yıl Anneler Günü alışverişlerinden 25 milyar lira ciro beklediğini bildirdi

Giriş: 10.05.2023 - 13:26 | Güncelleme: ABONE OL
TESK Başkanı Palandöken, Anneler Günü'nde esnafın 25 milyar lira ciro beklediğini açıkladı
AA

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, Anneler Günü'nün, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler ile aynı güne denk geldiğini hatırlattı. Palandöken, "Bizleri doğuran, yetiştiren, sevgisiyle büyüten annelerimizin en özel günü olan Anneler Günü’ne seçim gölge düşürmesin. Küçük, büyük, pahalı, ucuz demeden annelerimizi mutlu edecek hediyelerimizi esnafımızdan alalım." çağrısında bulundu.

Anneler Günü'nde aralarında çiçekçi, kuyumcu, pastacı, taksici gibi esnafın kazanç sağladığını vurgulayan Palandöken, "Geçtiğimiz yıllarda bu özel günlerin esnaf camiamıza 10 -15 milyar liralık bir ciro getirisi oldu. Ekonomiye de esnafımıza da canlılık getirecek her türden hediye ile birlikte bu yıl da esnafımız tercih edilerek Anneler Günü alışverişlerinden 25 milyar liralık ciro bekliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Esnaftan alışveriş yapmanın daha güvenli olduğunu belirten Palandöken, "İnternetten alışverişlerde birçok web sitesinde güvenlik açığı, dolandırıcılık, değişim, iade imkanı olmaması gibi durumlar var. Hediyemizi daha uygun fiyatla, değişim, iade imkanıyla daha güvenilir şekilde almak için esnafımızı tercih edelim.” ifadesi kullandı.

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