Tesis sahibi isyan etti

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesindeki Kirazlık deresi üzerinde bulunan Trabzon Büyükşehir Belediyesi, TİSKİ Genel Müdürlüğü, Büyükliman Bölgesine hizmet veren Büyükliman Grup İçme Suyu Tesisinden, dereye su bırakılmadığından dolayı dere üzerinde bulunan Kopal Alabalık Tesislerindeki 150 bin adet alabalık derede yeterli su olmayınca oksijensiz kalıp öldü.

GEÇEN YIL 400 BİN BALIK ÖLMÜŞTÜ

1990 yılından itibaren faaliyet gösteren turistik tesiste geçtiğimiz yıl yaşanan klor zehirlenmesinde 400 bin balık telef olmuştu. Alabalık üretimi yapan tesis sahibi Birol Kopal, gözyaşları içerisinde yaklaşık 150 bin adet alabalığın telef olduğunu belirterek, "Dün gece saatlerinde TİSKİ’ye ait içme suyu arıtma tesisinde suyun kesilmesi sonucunda burası bu hale geldi. Sürekli aynı sıkıntıları yaşıyoruz. Belirli periyotlarda bu gerçekleşiyor. En son geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı’nın ikinci günü klor zehirlenmesi baş başa kaldık. Çiftlikteki bütün balıklar öldü. Yeniden balık alarak çiftçiliği yaşatmaya çalıştım. Ama şimdi de bu oldu. Yetkililerle görüştüm. Konuyu anlattım. Onlar bana ’içme suyu öncelikli bir plandır sen çok da önemli değilsin’ diyorlar" dedi.

"BU ZALİMLİK, SADECE ADALET İSTİYORUM"

Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğü ile davalık olduklarını dile getiren Kopal, "29 tonluk üretim kapasiteli, yıllık 2 milyon yavru kapasiteli ruhsatlı bir tesis burası. 1990 yılından beri burası çalışıyor. 2014 yılından itibaren sürekli bu ölümlerle karşı karşıya kaldım. Şuanda 100 bin civarında 100 gram üzeri balığım öldü. 50 bin civarında porsiyonluk balığım gitti. Yaklaşık 300 bin lira civarında bir zararım oldu. Geçen yıl 400 bin balığım gitmişti. Yaklaşık 100 bin civarında yemeklik balığım gitmişti. Anaçlarım ve mersin balıklarım gitmişti. Hiçbir canlı yoktu. TİSKİ ile beraber davalık olduk. TİSKİ Genel Müdürü ’ben 200 bin kişinin suyunu kesip sana su veremem’ dedi. Ben suyun kesilmesini istemiyorum ama buraya da su verilmesi gerekiyor. Doğaya akması gereken suyun tamamını alıyorlar. Dereye 2 litre su vermiyorlar. Yukarıdan sürekli çekiyorlar. Geçtiğimiz yıl klordan dolayı zehirlenme oldu. Gitmediğim, çalmadığım kapı kalmadı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’na sesleniyorum. Bu işe bir çözüm yolu gelsin. Su vermeyecekseler çiftliğimi kapatsınlar. 35 senedir buradayım. Bu zalimlik. Sadece adalet istiyorum. Bun bu ruhsatı devletimden aldım" ifadelerini kullandı.