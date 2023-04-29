Teşhisi kolaylaştıran yazılımlarıyla birinci oldular

DHA

Atatürk Havalimanında TEKNOFEST kapsamında 23 farklı yarışma düzenleniyor. Onlardan biri de 'Sağlıkta Yapay Zeka' yarışması. Yarışmada birinci olan Koç Üniversitesi öğrencilerine ödülleri takdim edildi. Özellikle kanser hastalığı teşhislerinde doktorun teşhisini kolaylaştıran bir yazılımla birinci olan üniversite öğrencilerine ödüllerini Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci verdi. Ödül töreni sonrası soruları yanıtlayan Birinci, "Gençler sağlık alanında teknoloji geliştirince bu alanla ilgilenen tüm firmalarda onlara destek oluyorlar. Bizde onlara aracılık yapıyoruz. Bunlara yapabileceğimiz en büyük ödül aslında birlikte yaptıkları ürünleri geliştirmek, onlara katkı sunmak, kamuda Türkiye´de kullanılmasını sağlamak ve sonra dünya pazarlarına açılıp birer oyuncu haline gelmesini sağlamak. Bizim en büyük ödülümüz bu olur, onlarında bunu yapmakla Türkiye´ye ödülü bu olur. Savunma sanayisindeki gibi sağlık sanayisinde de gelişmek istiyoruz ve dünyada kıymetli bir oyuncu olmak istiyoruz. İyi bir fırsat alanımız var" dedi.

Birinci, "Fırsat alanımız şu; biz 2020 Covid pandemisinden sonra dünyadaki ülkeler sağlık sistemlerini restore etme kararı aldılar. Ama biz bu pandemi sürecinde çok başarılı bir süreç yaşadık. Ve Türkiye ilgi çekmeye başladı. Bu sebeple de Türkiye´nin sağlık oyuncularıyla, sektör oyuncularıyla daha fazla çalışmak istiyorlar. Biz bunu fırsata çevirmek ve savunma sanayisindeki gibi sağlık sanayisinde de etkili hale gelmek istiyoruz" diye konuştu.

Yarışmada birinci olan ekipten Koç Üniversitesi öğrencisi Mehmet Dağhan Namlıoğlu, "Biz 4 tane görüntüyü alıp ayrı ayrı işleyen ondan sonra da bunları modele veren bir program hazırladık. Bu programımız hastalarımızın birat skoru dediğimiz, kanser var mı yok mu? Anlamamıza yarayan skoru çıkartmaya yarıyor. Erken teşhisten ziyade kanser hastası olan hastaların bazen büyük kitleler oluyor doktor direkt bakınca onu gördüğü için daha küçük bulgular bazen gözden kaçabiliyor. Bu tarz modeller küçük bulguları daha rahat görüyorlar. Bundan dolayı doktorumuzun teşhis koymasında ona yardımcı oluyor" şeklinde konuştu

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