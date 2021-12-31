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2022 Milli Piyango teselli ikramiyesi ne kadar, kaç para? Teselli ikramiyesi nedir ve nasıl belirlenir?

Teselli ikramiyesi nedir ve bilet üzerinde nasıl belirlenir? 2022 Milli Piyango teselli ikramiyesi ne kadar?

31 Aralık yılbaşı çekilişine saat kaldı, Milli piyango Yılbaşı özel çekilişinde teselli ikramiyesi hakkında araştırmalar çoğaldı. Milli Piyango İdaresi Yılbaşı Özel büyük ikramiyesi bu sene 120.000.000 TL olarak açıklandı. Yılbaşı bileti alan milyonlarca vatandaş 2022 Yılbaşı özel çekilişi teselli ikramiyesini araştırıyor. Teselli ikramiyesi nedir ve bilet üzerinde nasıl belirlenir? 2022 Milli Piyango teselli ikramiyesi ne kadar?

31.12.2021 - 15:39 | Güncelleme: YAŞAM

  • Milli Piyango İdaresi tarafından Noter huzurunda gerçekleşecek olan Milli Piyango Yılbaşı çekilişi saatleri belli oldu. 2022 Yılbaşı özel çekilişi için bilet alan vatandaşlar 120.000.000 TL değerindeki büyük ikramiye için ekranları başında olacak. Büyük ikramiyeyi tutturamayan ancak biletinde bazı şanslı numaraları gören vatandaşlara da belli oranda teselli ikramiyesi verilecek. Yılbaşı özel çekilişi 2022 teselli ikramiyesi ne kadar sorusu araştırılmaya başladı. İşte Milli Piyanfo teselli ikramiyesi nasıl belirlenir sorusunun cevabı ve 2022 teselli ikramiyesi tutarı

  • MİLLİ PİYANGO 2022 BİLET SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

    Milli Piyango özel çekilişi, her yıl olduğu gibi bu sene de 31 Aralık tarihinde yapılacak. Milli Piyango sonuçları, özel çekilişin ardından en çok araştırılanlar arasında yerini alacak. Milli Piyango sorgulama 2022, Habertürk ve Milli Piyango Online üzerinden yapılacak. Yılbaşı özel çekilişinin ardından Milli Piyango 2022 bilet sorgulama işleminizi ve sıralı, tam kazandıran numaralar listesini Habertürk'ten öğrenebilirsiniz

  • TESELLİ İKRAMİYESİ NEDİR? 

    2022 Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan numaralardan yalnızca tek bir rakamla farklı olan biletlere teselli ikramiyesi verilecek.

  • MİLLİ PİYANGO 2022 BİLET SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

    Milli Piyango özel çekilişi, her yıl olduğu gibi bu sene de 31 Aralık tarihinde yapılacak. Milli Piyango sonuçları, özel çekilişin ardından en çok araştırılanlar arasında yerini alacak. Milli Piyango sorgulama 2022, Habertürk ve Milli Piyango Online üzerinden yapılacak. Yılbaşı özel çekilişinin ardından Milli Piyango 2022 bilet sorgulama işleminizi ve sıralı, tam kazandıran numaralar listesini Habertürk'ten öğrenebilirsiniz

  • TESELLİ İKRAMİYESİ NASIL BELİRLENİR?

    Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.

     

    Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

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