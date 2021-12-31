Milli Piyango İdaresi tarafından Noter huzurunda gerçekleşecek olan Milli Piyango Yılbaşı çekilişi saatleri belli oldu. 2022 Yılbaşı özel çekilişi için bilet alan vatandaşlar 120.000.000 TL değerindeki büyük ikramiye için ekranları başında olacak. Büyük ikramiyeyi tutturamayan ancak biletinde bazı şanslı numaraları gören vatandaşlara da belli oranda teselli ikramiyesi verilecek. Yılbaşı özel çekilişi 2022 teselli ikramiyesi ne kadar sorusu araştırılmaya başladı. İşte Milli Piyanfo teselli ikramiyesi nasıl belirlenir sorusunun cevabı ve 2022 teselli ikramiyesi tutarı