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Teselli ikramiyesi nedir, nasıl belirleniyor? 2022 Milli Piyango teselli ikramiyesi ne kadar?

Milli Piyango teselli ikramiyesi nedir, teselli ikramiyesi nasıl belirlenir? Yılbaşı çekilişi öncesi başta Milli Piyango bileti alanlar olmak üzere kamuoyunun genelinde bu soruların cevabı merak edilip araştırılıyor. Merak edenler için "Milli Piyango çekilişi teselli ikramiyesi ne kadar olacak?" ve "Teselli ikramiyesi nedir, nasıl belirleniyor?" sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

30.12.2021 - 10:54 | Güncelleme: YAŞAM

  • Teselli ikramiyesi nedir, nasıl belirlenir? 2022 Milli Piyango İkramiyesi teselli ikramiyesi ne kadar olacak? Yılbaşı öncesinde başta Milli Piyango bileti alanlar olmak üzere kamuoyunun genelinde bu soruların cevabı merak edilip araştırılıyor. Peki, Milli Piyango teselli ikramiyesi nedir ve nasıl belirlenir? 2022 teselli ikramiyesi miktarı ne kadar olacak? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte Milli Piyango ikramiyesi 2022 teselli ikramiyesiyle ilgili merak edilen detaylar...

  • TESELLİ İKRAMİYESİ NEDİR, NASIL BELİRLENİR?

    Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

    Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.

     

     

  • Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

  • Milli Piyango çekiliş tarihleri ve bilet fiyatları aşağıdaki gibi olacaktır ;

    Çekiliş Tipi

    Çeyrek Bilet

    Yarım Bilet

    Tam Bilet

    Büyük ikramiye

    Özel Çekiliş

    20 TL

    40 TL

    80 TL

    20 Milyon TL

    Normal Çekiliş

    10 TL

    20 TL

    40 TL

    4 Milyon TL

    9, 19 ve 29 Ocak 2021 Milli Piyango Çekilişleri İkramiye tablosu aşağıdaki gibidir;

    İkramiye Adedi

    İkramiye miktarı (TL)

    İkramiye tutarı (TL)

    1

    ₺6.000.000

    ₺6.000.000

    1

    ₺600.000

    ₺600.000

    3

    ₺50.000

    ₺150.000

    10

    ₺10.000

    ₺100.000

    10

    ₺5.000

    ₺50.000

    50

    ₺1.000

    ₺50.000

    500

    ₺500

    ₺250.000

    2.000

    ₺300

    ₺600.000

    12.000

    ₺200

    ₺2.400.000

    80.000

    ₺100

    ₺8.000.000

    200.000

    ₺50

    ₺10.000.000

    54 Tes. Ikr.

    ₺6.000

    ₺324.000

    294.629

    		  

    ₺28.524.000

     

    Bu çekilişin biletleri 1.000.000 ikramiye numarası üzerinden düzenlenmiştir.

  • 18 Mart 2021, 23 Nisan 2021, 19 Mayıs 2021, 21 Haziran 2021, 23 Temmuz, 30 Ağustos 2021, 29 Eylül 2021, 29 Ekim 2021 Milli Piyango Özel Çekilişleri İkramiye tablosu:

    İkramiye Adedi

    İkramiye miktarı (TL)

    İkramiye tutarı (TL)

    1

    20.000.000

    20.000.000

    1

    2.000.000

    2.000.000

    10

    200.000

    2.000.000

    20

    20.000

    400.000

    100

    2.000

    200.000

    1.000

    1.000

    1.000.000

    6.000

    500

    3.000.000

    20.000

    320

    6.400.000

    120.000

    160

    19.200.000

    400.000

    80

    32.000.000

    55 Tes. İkr.

    20.000

    1.100.000

    547.187

    		  

    87.300.000

     

    Bu çekilişin biletleri 2.000.000 ikramiye numarası üzerinden düzenlenmiştir.

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