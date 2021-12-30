Teselli ikramiyesi nedir, nasıl belirlenir? 2022 Milli Piyango İkramiyesi teselli ikramiyesi ne kadar olacak? Yılbaşı öncesinde başta Milli Piyango bileti alanlar olmak üzere kamuoyunun genelinde bu soruların cevabı merak edilip araştırılıyor. Peki, Milli Piyango teselli ikramiyesi nedir ve nasıl belirlenir? 2022 teselli ikramiyesi miktarı ne kadar olacak? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte Milli Piyango ikramiyesi 2022 teselli ikramiyesiyle ilgili merak edilen detaylar...