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        Haberler Gündem TESELLİ İKRAMİYESİ | Milli Piyango teselli ikramiyesi ne kadar, kaç TL? MPİ 2024 yılbaşı çekilişi teselli ikramiyesi

        Milli Piyango teselli ikramiyesi ne kadar, kaç TL? MPİ 2024 yılbaşı çekilişi teselli ikramiyesi

        Milli Piyango 2024 yılbaşı çekilişi için geri sayım başladı. Çekiliş sonuçları açıklandıktan sonra amorti ve ikramiye kazanamayanlar teselli ikramiyesi rakamını merak edip araştırıyor. Peki, Milli Piyango teselli ikramiyesi ne kadar, kaç TL? İşte merak edilen sorunun cevabı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2023 - 11:36 Güncelleme: 31.12.2023 - 11:36
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        • 1

          Milli Piyango 2024 yılbaşı çekilişi heyecanı sürüyor. Bilet alan şans oyunu tutkunlarının gözü çekilişle ilgili detaylara çevrilmiş durumda. Çekilişle en çok merak edilip araştırılanlar arasında "Milli Piyango teselli ikramiyesi ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabı yer alıyor. İşte araştırılan sorunun cevabı...

        • 2

          TESELLİ İKRAMİYESİ NEDİR, NASIL BELİRLENİR?

          Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

        • 3

          Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.

        • 4

          Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

        • 5

          31 ARALIK 2024 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ İKRAMİYE TABLOSU

          Bu yıl teselli ikramiyesi 400 bin TL olacak. Toplamda 63 kişiye teselli ikramiyesi verilecek. Bununla birlikte toplam teselli ikramiyesi oranının 25 milyon 200 bin TL'yi bulması bekleniyor.

          İkramiye Adedi İkramiye miktarı (TL) İkramiye tutarı (TL)
          1 ₺400.000.000 ₺400.000.000*
          2 ₺40.000.000 ₺80.000.000
          10 ₺4.000.000 ₺40.000.000
          20 ₺1.000.000 ₺20.000.000
          30 ₺750.000 ₺22.500.000
          10 ₺10.000 ₺100.000
          80 ₺75.000 ₺6.000.000
          100 ₺30.000 ₺3.000.000
          170 ₺15.000 ₺2.550.000
          800 ₺8.000 ₺6.400.000
          6.000 ₺5.000 ₺30.000.000
          40.000 ₺3.000 ₺120.000.000
          200.000 ₺1.200 ₺240.000.000
          700.000 ₺800 ₺560.000.000
          2.000.000 ₺400 ₺800.000.000
          63 Teselli İkramiyesi ₺400.000 ₺25.200.000
          Toplam: 2.947.276 Toplam: ₺2.355.650.000
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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