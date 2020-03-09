Reuters

İngiltere'nin en büyük perakendecisi Tesco Tayland ve Malezya'daki birimlerini şirketin borçları da dahil 10.6 milyar dolar işletme değeri üzerinden CP Grubu'na satmak için anlaştı.

Satışın tamamlanmasının ardından Tesco, hisselerin birleştirilmesiyle özel temettü yoluyla hissedarlara yaklaşık 5.0 milyar sterlin (6.6 milyar dolar) verecek.

Tesco 25 Şubat'ta Çin'de devletin kontrolündeki China Resources Holdings (CRH) ortak girişimindeki yüzde 20 hissesini

satarak, Çin'den çıkışını tamamlamıştı.