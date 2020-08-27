Tescilli örgü bebeklerle, çocuklara "maske kullanımını" aşılıyorlar

Onikişubat ilçesindeki Suzan ve Abdülhakim Bilgili Halk Eğitim Merkezi'nde oyuncak örgü bebek üzerine eğitim alan 16 kadın kursiyer, çocukların Kovid-19'a karşı maske kullanımını özendirmek için kolları sıvadı.
Kursiyerler, başta Türk Patent ve Marka Kurumunca 5 yıllık tasarım tescili alan ve kentin düşman işgalinden kurtulmasına önemli katkı sağlayan Kuvayımilliye unsurları çeteleri simgeleyen "Çete bebek" ile yörenin kıyafetleriyle tasarlanan "Senem Ayşe" olmak üzere birçok çeşitteki örgü oyuncakları, tıbbi maskeli üretmeye başladı.
Çocuklara sağlık açısından zarar oluşturmayacak maddeler kullanılarak hazırlanan örgü bebekler, internet üzerinden alıcılarına ulaştırılıyor.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Bulut, AA muhabirine, amigurumi oyuncakların büyük emekle üretildiğine dikkati çekti.
Bu oyuncakların vatandaşlara ve belli firmalara siparişle satıldığını anlatan Bulut, "Oyuncak bebeklerimiz tamamen doğal maddelerden üretilmektedir. Çocuklarımızın sağlığıyla ilgili en ufak zararlı madde kesinlikle içermemektedir. Kovid-19 salgını sebebiyle çocuklarımıza, oyuncaklarımızla maske kullanıma ilişkin eğitim vermekteyiz." dedi.
- "Çocuklarımıza maske takma alışkanlığı kazandırmaya çalışıyoruz"
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Bülbül ise normalleşme süreciyle birlikte kursiyerlerin hijyen, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak yeniden eğitim almaya başladığını söyledi.
Tescilli bebeklerin üretimine devam ettiklerini belirten Bülbül, şöyle konuştu:
"Kovid-19 salgını devam ediyor. Çocuk ve öğrencilerimizi maske takmaya özendirmek için örgü bebeklerimizi maskeli üretme kararı aldık. Bebeklerimizi bu şekilde halkımızın beğenisine sunmaktayız. Maskeli oyuncak örgü bebeklerle çocuklarımıza maske takma alışkanlığı kazandırmaya çalışıyoruz. Kursiyerlerimizin iki aylık eğitimi var. Kursiyerlerimiz kurs süresince 10 civarında bebek üretiyor. Örgü bebeklerimizin üretim süreci 3 gün. Kursiyerlerimiz ürünlerini sosyal medya üzerinden müşterilerine ulaştırmaktadır. Bazı firmalarımıza da satmaktayız."
Kursiyerlerden üniversite öğrencisi İrem Rümeysa Arıgüloğlu da ilk başlarda zorlanmasına karşın amigurumi bebek yapımını kısa sürede öğrendiğini ifade etti.
Ürettikleri örgü bebeklere maske diktiğini kaydeden Arıgüloğlu, "En başta kendimden örnek veriyorum. Küçük 3 kız kardeşim var ve maske takmakta çok zorlanıyoruz. Ama oyuncaklara taktığımda 'Bebeğim taktı ben de takayım, o hasta olmasın ben de hasta olmayayım.' gibi düşüncelerden dolayı onlar da maske kullanımına alıştı. Ekip olarak maskeli örgü bebek üretmeye karar verildi." dedi.
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