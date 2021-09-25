Tescilli kayısı çekirdeğinden kurabiyeler damakları tatlandırıyor

Dünyanın ağzını tatlandıran kayısı ve çekirdeği, kentte tatlıdan şekerlemeye, hoşaftan kayısı dönerine birçok alanda kullanılıyor.
Geçmişten bugüne yapılan "Malatya kurabiyesi" için ürünleri büyük kazanda karıştıran usta eller, hamuru bir süre dinlendiriyor. Hamur daha sonra, önceden makine yardımıyla un haline getirilen kayısı çekirdeğiyle buluşturuluyor. Silindir şekline getirilen kayısı çekirdekli hamur, eşit parçalarda kesilip yuvarlanarak şekil veriliyor.
Tepsiye dizilen kurabiyeler, üzerine tekrar kayısı çekirdeği serpildikten sonra fırında pişiriliyor.
Her geçen gün talebin arttığı kayısı çekirdekli Malatya kurabiyesinin ustaları, Türkiye'nin yanı sıra Belçika, Almanya ve ABD gibi dünyanın dört bir yanından gelen siparişleri yetiştirmek için yoğun mesai yapıyor.
İşletme sahibi ve usta Ahmet Koyun, AA muhabirine, kayısı çekirdekli Malatya kurabiyesiyle kente yeni bir lezzet kattıklarını söyledi.
İşletmeyi 1982'den bu yana ailecek işlettiklerini anlatan Koyun, "Kayısı çekirdeği Malatya'nın tescilli ürünü olduğu için bunu ekstra ürünlerle çeşitlendirmek istedik. Birkaç deneme yaptık ve kayısı çekirdekli kurabiye yaptık. Başarılı olduk. Gün kurusu çekirdeği doğal olduğu için ikisini birleştirip doğal bir lezzet yakaladık. Kayısı çekirdeğini Malatya kurabiyesinin içine öğüterek un şeklinde karıştırıyoruz. Sonra şekil verip kesiyoruz. Üstüne de kayısı çekirdeğini batırıp pişiriyoruz." dedi.
- "Çok talep var"
Koyun, kurabiyenin beğenildiğini ve talebin arttığını belirterek, şöyle devam etti:
"Çok talep var. Belçika, Almanya ve Amerika'ya gönderiyoruz. Şu an çalışma aşamasındayız, Dubai'ye göndereceğiz. Türkiye'nin her yerine kargo ile gönderiyoruz. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük illere daha çok gönderiyoruz. Müşterilerimiz beklediklerinin üstünde bir lezzet olduğunu söylüyor."
Müşterilerden Ahmet Mutlu ise kayısı çekirdekli kurabiyenin ayrı bir lezzeti olduğunu, her gün almaya geldiğini ifade etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!