Tescilli "Bünyan gilaburusu"nda hasat başladı

Bünyan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Bölümü tarafından yapılan bilimsel çalışmalarla böbrek taşı düşürme ve ağrı kesici özelliği kanıtlanan gilaburunun, yoğun üretildiği Bünyan ilçesinde toplanmasına başlandı.
Bünyan Belediyesinin coğrafi işaret tescil belgesi almasıyla tanınırlığı artan gilaburu, hem yurt içinden hem de yurt dışından yoğun talep görüyor.
Hasadın başladığı ilçede toplanan gilaburular, yıkandıktan sonra bidonlara doldurularak su içinde saklanıyor. Genellikle kış aylarında suyu sıkılarak tüketilen gilaburu, meyve suyu fabrikaları tarafından da işlenerek piyasaya sunuluyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, içerdiği yüksek C vitamini miktarı nedeniyle ilginin arttığı gilaburunun yaygınlaşması ve üretimde rekoltenin artırılması için çalıştıklarını söyledi.
İlçe için bir değer olan meyvenin bu coğrafyada en çok Bünyan'da yetiştiğini vurgulayan Altun, Almanya, ABD ve İngiltere gibi ülkelerden talep aldıklarını ifade etti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde gilaburuya olan talebin daha da arttığını belirten Altun, şunları kaydetti:
"Gilaburu pandemi döneminde daha çok aranan bir bitki oldu. Özellikle koronavirüse karşı C vitamininin önemi ortaya çıkmıştır. Bizim gilaburumuz da C vitamini yönünden oldukça zengin bir meyve. Bu yıl özellikle talep bu yönde oluyor. Böbrek hastalıkları ve böbrek taşının doğal yollarla düşürülmesinde etkisi bilimsel olarak kanıtlanmış durumda. Özellikle vatandaşımız konsantresini çıkararak bunu taze taze tükettiği zaman çok faydasını görebilir. Bütün tıp dünyası da bunu onaylıyor. Yakın zamanda inşallah ilaç sanayinde de kullanılmaya başlanacak. Coğrafi işaretlemesini almıştık. Gilaburuda özellikle rekolte artarsa ekonomiye kazandırma yönünde tesisleşme yoluna gideceğiz. ABD'nin tıp dergilerinde üzerine makale yazılacak kadar tanıttık. İnşallah bu bitki ve ürünün sanayi sektöründe kullanılması için gayret edeceğiz."
Gilaburu üreticisi Mustafa Akyol da meyveyi ilk kez tüketeceklere, dörtte bir oranında sulandırıp şekerle tatlandırmalarını tavsiye etti.
İlçe sakinleri, kendi bahçelerinden topladıkları gilaburunun ihtiyaçları kadarını ayırdıktan sonra kalanını satışa sunuyor.
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