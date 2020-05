Tescilli "Aligör külünçesi" tezgahlardaki yerini aldı

AA

Bayramlaşmaya gelen kişilere çayın yanında ikram edilen külünçe, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle komşu ve akrabalara hediye gönderiliyor.Tatlı, tuzlu ve susamlı çeşitleriyle vatandaşların gözdesi olan külünçe, evlerde de hazırlanarak mahalledeki taş fırınlarda pişiriliyor.Türk Patent ve Marka Kurumunca 2016 yılında, coğrafi işaret belgesiyle tescillenen Aligör külünçesinin en çok üretildiği yerlerden Suruç ilçesinin Onbirnisan Mahallesi'ndeki ustalar, külünçelerini bayram için hazırlıyor.Büyük emekle yapılan külünçenin siparişlerine yetişmek isteyen ustalar, oruç ve sıcak havaya rağmen tesislerde yoğun mesai harcıyor.Külünçe ustası Cengiz Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayramın yaklaşmasıyla işlerinin yoğunlaştığını belirterek siparişleri yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.Aligör külünçesinin bayram sofralarının vazgeçilmez yöresel lezzeti olduğunu anlatan Aslan, külünçenin Türkiye'nin birçok yerinden ilgi gördüğünü ifade etti.- "Tadını damağınızda bırakıyor"Aslan, Aligör külünçesinin yöreye has bir lezzet olduğuna değinerek, "Külünçelerimiz doğal malzemelerden ve hijyenik bir şekilde yapılıyor. Evde yapılan külünçe ile burada yapılan külünçe arasında bir fark yok. Kullandığımız un, yağ, susam olsun hepsi kalitelidir. Tadını damağınızda bırakıyor. Aligör külünçesi bir markadır." dedi.Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle gerekli önlemleri aldıklarını vurgulayan Aslan, Türkiye'nin her tarafından sipariş aldıklarını, üretimini yaptıkları külünçeyi kargo aracılığıyla gönderdiklerini söyledi.Aslan, taleplere yetişmek için yoğun mesai harcadıklarını anlatarak, "Gelenek ve göreneklerimize göre bayrama yakın külünçe yaparız. Yıllardan beri devam eden bir gelenek. Külünçe burada vazgeçilmez bir lezzet. Talepler çok yoğun. Her yere yetişemiyoruz. Bayrama bir hafta kala çok yoğun ve tempolu bir şekilde çalışıyoruz. Burada vardiyalı olarak 50 personel ile çalışıyoruz. Bayram dışında 12 ay boyunca külünçe üretimimiz devam ediyor." diye konuştu.