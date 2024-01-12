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        Haberler Gündem İnanç Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve farz mıdır? Adım adım tesbih namazı kılınışı

        Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

        Üç ayların başlamasıyla beraber bu gece Regaip Kandili idrak edilecek. İslam alemi bu gece Regaip Kandili'nde ibadetlerini yerine getirmek için Tesbih namazının nasıl kılınacağını araştırıyor. Kandil günlerinde Kuran-ı Kerim okumak, namaz kılmak, tesbih ve zikir çekmenin yanı sıra Tesbih namazı da kılınıyor. İşte adım adım Diyanet ile Tesbih namazı kılınışı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2024 - 11:54 Güncelleme: 12.01.2024 - 11:54
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        • 1

          TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

          Müslümanlar Tesbih namazının nasıl kılındığını araştırıyor. İşte Tesbih namazının kılınışı;

          Günahların afvına vesîle olan tesbih namazı 4 rek'atlı bir namazdır. Bu namazı kılabilmek için aşağıdaki tesbihi ezbere bilmek gerekir.

          "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-aziym"

        • 2

          1.REKAT KILINIŞI

          Kalben tesbih namazı kılmaya niyet edilir.

          Allâhü Ekber" diyerek namaza başlanır.

          Sübhâneke'den sonra

          15 kere tesbih

          Fatiha ve sure'den sonra

          10 kere tesbih

          Rüku tesbihinden sonra

          10 kere tesbih

          Rükûdan doğrulunca

          10 kere tesbih

          Secde tesbihinden sonra

          10 kere tesbih

          Secdeden doğrulunca

          10 kere tesbih

          2.secde tesbihinden sonra

          10 kere tesbih okunur.

          İkinci rek'ate kalkılır.

        • 3

          2.REKAT KILINIŞI

          İkinci rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli ve Allâhümme bârik duaları okunur.

          Fatiha'dan önce

          15 kere tesbih

          Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih

          Rüku tesbihinden sonra

          10 kere tesbih

          Rükûdan doğrulunca

          10 kere tesbih

          Secde tesbihinden sonra

          10 kere tesbih

          Secdeden doğrulunca

          10 kere tesbih

          2.secde tesbihinden sonra

          10 kere tesbih okunur.

          Üçüncü rekata kalkılır.

        • 4

          3.REKAT KILINIŞI

          Dördüncü rek'ate kalkılır.

          Sübhâneke'den sonra

          15 kere tesbih

          Fatiha ve sure'den sonra

          10 kere tesbih

          Rüku tesbihinden sonra

          10 kere tesbih

          Rükûdan doğrulunca

          10 kere tesbih

          Secde tesbihinden sonra

          10 kere tesbih

          Secdeden doğrulunca

          10 kere tesbih

          2.secde tesbihinden sonra

          10 kere tesbih okunur.

        • 5

          4.REKAT KILINIŞI

          Dördüncü rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik, Rabbena Atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

          Fatiha'dan önce

          15 kere tesbih

          Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih

          Rüku tesbihinden sonra

          10 kere tesbih

          Rükûdan doğrulunca

          10 kere tesbih

          Secde tesbihinden sonra

          10 kere tesbih

          Secdeden doğrulunca

          10 kere tesbih

          2.secde tesbihinden sonra

          10 kere tesbih okunur.

          Önce sağa, sonra sola dönülerek; Es-selamü aleyküm ve rahmetüllah denir. Namaz tamamlanır. Tesbih namazında her bir rek'atte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur. Son olarak dua edilir.

        • 6

          TESBİH NAMAZI FARZ MIDIR?

          Tesbih namazı nafile namazlardan biridir. Farz ve vâcip niteliğinde olmayan ibadet anlamında fıkıh terimidir. Allah'ın noksan sıfatlardan münezzeh ve yüce olduğuna inanıp bunu sözleri ve davranışlarıyla belirtme anlamına gelir.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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