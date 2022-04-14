Galatasaray, Ukraynalı çocuklara yardım için Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile Nef Stadı'nda bir dostluk maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmada altyapıdan birçok genç futbolcu mücadelenin son anlarında süre alırken sarı-kırmızılıların kaptanlığını yapan Ayhan Akman'ın oğlu Hamza Yiğit Akman da forma şansı buldu.

81 numaralı formasıyla oyuna dahil olan Hamza Yiğit Akman, Arda Turan'ın yerine oyuna girdi. Arda Turan da 2005 yılında Galatasaray formasını ilk kez üzerine giyerken Ayhan Akman'ın yerine oyuna dahil olmuştu.

Kendi yaş grubunda Galatasaray'ın dışında Milli Takım formasını da terleten Hamza Yiğit Akman, orta sahada görev yapıyor.