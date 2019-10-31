Sevinç Çiftçi’nin İnsanın iç dünyasında ve doğasında barındırdığı ikiliği izleyiciye aktardığı “Ters Yüz II” adlı sanatseverler ile buluşuyor.

Sanatçı Sevinç Çiftçi’nin gerçekleştireceği serginin ilkini Ekim 2018'de Berlin'de aynı tema ile sanatseverlerin beğenisine sunmuş ve bu temaya devam edeceğini hatta çok uzun soluklu olacağını belirtiyor. Serinin ikinci sergisi olan ‘Ters Yüz II’ sergisinde yağlı boya resimlerin yanı sıra karışık teknikle ürettiği kağıt işlerin de bulunduğu bir seçki sunulacak.

Tersyüz etmek, içi dış ile değiş tokuş etmek basitçe. Ama böylesine ufak bir yer değiştirme sonucunda bir anda nesnelerin ve olguların görünmeyen, öteki yüzüyle karşı karşıya kalmak olduğunu söyleyen Özcan Türkmen; tersyüz edişlerin ve tersyüz oluşların, insan yaşamına asıl anlamını katan bilincin, özgür emeğin yolculuğu olduğunu ve Sevinç Çiftci’nin resimlerinde, hayvanlardan çocuklara, endüstriyel tüketim ürünlerinden evlere, iç mekanlara uzanan bir konu ve imge çeşitliliği içinde, sanatçının, duyarlılıkla ötekinin öyküsüyle buluşup örtüşen kişisel yolculuğunun uğraklarına tanıklık ettiğini belirtiyor.

Sanatçının sanat yolculuğunda başlıca konularından birini oluşturan çocuklar yine bu ikilik teması içinde yer alıyorlar. Kimi eserlerde çocuklar, bize geleceğin büyükleri olarak, büyüdükçe başka bir dünyaya doğru itildikleri ölçüde çocuk kalamayışlarıyla görünüyorlar, kimilerinde ise saflık ve kırılganlıklarıyla izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Sevinç Çiftçi’nin ‘Ters Yüz II’ sergisi, izleyicileri yaşamın sarsıcı karşıtlıklarının (vahşi ve medeni, suçlu ve masum, yasak ve meşru gibi onay mekanizmalarının) önümüze çıkardığı geniş olasılıklar evreninde gezdirecek...