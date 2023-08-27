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Burdur'un Bucak ilçesi Karapınar köyü mevkisinde saat 04.30 sıralarında meydana gelen kazada, Burdur'dan Antalya istikametine seyreden Yıldıray S. idaresindeki Kütahya plakalı otomobil, aynı şeritte ters yönde ilerleyen Hilmi S. idaresindeki Antalya plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

İHA'nın haberine göre kazada, araç sürücüleri Hilmi S. ve Yıldıray S. ile Kütahya plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan İsmail E. ve İsmail Ataş yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan İsmail Ataş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diğer yaralılardan durumu ağır olan Hilmi S. ve İsmail E.'nin tedavileri sürüyor.