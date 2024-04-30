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        Haberler Yaşam Ters laleler jandarma korumasında

        Ters laleler jandarma korumasında

        Van'da havaların ısınması ile açan, nesli koruma altında olan ve 'hüznün sembolü' olarak bilinen ters laleler, jandarma ekipleri tarafından korunuyor. Yılda bir kez açan ve bir aylık ömürleri olan ters laleleri koparmanın cezası ise 387 bin 141 TL...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 11:48 Güncelleme: 30.04.2024 - 11:48
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          Ana vatanı Anadolu olan, Van, Hakkari ile Şırnak'ta da yoğun olarak görülen ve bölgede 'ağlayan gelin' olarak da adlandırılan ters laleler, havaların ısınması ile çiçek açmaya başladı.

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          Bir aylık ömürleri olan ters laleler, Van'da İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Asayiş ekipleri tarafından korunuyor.

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          Gevaş ilçesine bağlı Dilmetaş Mahallesi'ndeki mezarlıkta boy veren ters laleleri görmek için gelenler sadece fotoğraf çekebiliyor.

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          Nesli koruma altında bulunan ters lalelerin soğanlarının yurt dışına kaçırılmaması ve zarar verilmemesi için jandarma ekipleri, hem karadan, hem de havadan drone ile denetim yapıyor.

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          Ters lalelerin zarar görmemesi için jandarma ekipleri haftanın 7 günü ters lalelerin bulunduğu bölgelerde denetimlerini sürdürürken, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ise koparılan her lale için 387 bin 141 TL idari para cezası kesiyor.

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          Bölgeyi ziyaret edenler, Van'ın turizminde önemli yer tutan ters laleler için jandarma ekiplerinin yaptığı denetimlere sevindiklerini söyledi. Ailesiyle ters lalelerin çiçek açtığı mezarlığa gelen 37 yaşındaki Emrah Güneş, "Ailemle buraya gezmeye geldik.

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          Jandarma Komutanlığı’na bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Asayiş ekipleri sürekli burada denetim yapıp, ters laleleri koruyor. Bu da bizi sevindirdi. Ters laleleri koparanların cezası olduğunu bilmiyorduk.

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          Bu konuda ekipler bizi bilgilendirdi ve çok caydırıcı. 387 bin 141 lira cezası varmış, koparmamalarını öneriyorum. Çünkü burada kısıtlı sayıda ters lale var. Denetim yapan jandarma ekiplerine teşekkür ediyoruz" dedi.

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