Terörün hedef aldığı Eruh artık hizmetlerle anılıyor

AK Parti'li Eruh Belediyesince imardan çevre temizliğine, içme suyundan sosyal sorumluluk projelerine kadar birçok hizmetle buluşturulan ilçe, artık terörle değil yatırımlarla anılıyor.
Eruh Belediye Başkanı Cevher Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllarca terör nedeniyle hizmetlerden mahrum kalan ilçeyi ihya edeceklerini söyledi.
Çalışmaları "insan odaklı" gerçekleştirdiklerini dile getiren Çiftçi, şöyle konuştu:
"Seçim sürecinde söz verdiğimiz gibi hizmetlerimize ara vermeden devam ediyoruz, projeleri hayata geçiriyoruz. Halkımıza vadettiğimiz hizmetlerden başlayarak 42 yıldır yapılamayan altyapı ve içme suyu çalışmalarına başladık. Hükümetimizden Allah razı olsun. Hazırladığımız proje kabul edildi. 2 aydır yer altı içme suyu çalışmaları sürüyor. Akabinde üst yapı ve sıcak asfalt çalışmaları devam edecek."
Çiftçi, 3 bin 500 metrelik kanalizasyon çalışmasını tamamladıklarını, ilçe merkezinde 500 metre ihata duvarı yapımının devam ettiğini anlattı.
Belediyeye 6 yeni iş yeri de kazandırdıklarını dile getiren Çiftçi, "İlçedeki maliye lojmanları arazisini Bakanımız Murat Kurum'dan talep ettik. Belediyemize devredilmesiyle park olarak halkımızın hizmetine sunacağız. Bisiklet yolu çalışması devam ediyor. Cevizlik Deresi üzerinden mesire alanı ve bisiklet yolu yapılacak." bilgisini verdi.
Çiftçi, projeleri kapsamında yol asfaltlama, düğün salonu, spor kompleksi çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
İlçede TOKİ projesinin de hayata geçirileceğini bildiren Çiftçi, ilçeye tahsis edilen 94 konut için yer tahsisinin gerçekleştirildiğini kaydetti.
- Terör örgütü PKK'ya tepki
Cevher Çiftçi, 1984'ten sonra terör örgütü PKK'nın hain saldırıları nedeniyle ilçenin çok büyük sıkıntılar yaşadığını, halkın yıllarca hizmetten mahrum kaldığını, çocukların kandırılarak dağa kaçırıldığını dile getirdi.
Türkiye'nin birlik, beraberlik ve huzurunu hedef alan PKK'nın hiçbir zaman amacına ulaşamayacağını vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti:
"Hamdolsun son yıllarda güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonları neticesinde bölgemizde huzur ve güven ortamının oluşmasıyla vatandaşlarımıza daha iyi hizmetler sunulmaya başlandı. Devletin şefkati büyüktür. Hiç kimse terör örgütüne kanmasın. Bunlar ülkemizin bölünmesi için ellerinden geleni yapıyor. Allah'ın izniyle onlara izin vermeyeceğiz ve başarılı şekilde halkımızla birlikte bu terör örgütünü kurutup bölgemizden temizleyeceğiz. Biz de halkımızın hizmetkarı olarak hizmet için buradayız. Bütün vatandaşlarımıza kapımız 24 saat açık. İlçeyi hak ettiği hizmete kavuşturacağız."
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