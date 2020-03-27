Terörle mücadelenin "kahramanları" yaşlıları yalnız bırakmıyor - HAKKARİ

27 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla PKK'lı teröristlerin inlerine giren ve başarılı operasyonlarla buralarda yaşam alanı bırakmayan güvenlik güçleri, zor şartlarda görev yapmalarına rağmen bölge halkına devletin şefkat elini de uzatmayı da ihmal etmiyor.
Valilik ve Kaymakamlıklar bünyesinde kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarına da destek veren güvenlik güçleri, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ile üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarını evlerine teslim ediyor.156 Jandarma ile 155 Polis İmdat hatlarını arayarak talepte bulunan yaşlıların ihtiyaçlarını alarak evlere teslim eden jandarma ve polis ekipleri, ailelerle sıcak ilişkiler kurarak hayır dualarını alıyor.
Çukurca ilçesine bağlı Köprülü köyünde Jandarmadan yardım talebinde bulunan 85 yaşındaki tansiyon ve şeker hastası Fatma Taş'ın yardımına koşan jandarma ekipleri, ihtiyaçlarını temin ettikleri yaşlı kadını evinde ziyaret ederek kendisine malzemeleri teslim etti.Taş ile yakından ilgilenen jandarma ekipleri, güvenlik güçleri olarak her zaman vatandaşların yanında olduklarını, her türlü ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirtti.
Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık da telefondan görüntülü aradığı Taş ile sohbet ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun selamını iletti.
Vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirten Akbıyık, "Jandarma komutanımız, emniyet müdürümüz, hepimiz ellerinden öpüyoruz. Her türlü ihtiyacınızı oradaki jandarmamıza, sağlıkçılarımıza iletebilirsiniz. Devlet bütün birimleriyle sizlerin hizmetinizde. Vefa Sosyal Destek Grubumuz var. Oradaki görevliler her türlü ihtiyacınızı karşılayacaklar." diye konuştu.
Kent genelinde koronavirüse karşı çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Akbıyık, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımızın talimatıyla kentte birçok tedbir aldık. Sınır kapılarını kapattık, yayınlanan genelge doğrultusunda belirlenen iş yerleri kapatıldı. Denetimlerimizi daha da sıklaştırdık. Her kurumumuzda ve kentin cadde sokaklarında dezenfekte çalışmaları yaptık. 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımıza yönelik kurduğumuz grup kapsamında yardım çalışmalarımız da sürüyor. Neredeyse tüm kurumlardan görevliler yer alıyor. Gruptaki ekipler ile jandarma ve polisimiz de gayretle vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor." sözlerine yer verdi.
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