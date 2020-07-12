Terörle mücadelede yeni konsept

Mehmetçik sınırda kuş uçurmuyor, önleyici operasyonlarla terörü kaynağında vuruyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadelede yeni konsepti Habertürk'e anlatıyor.

Habertürk yazarı Çetiner Çetin ile adım adım terörle mücadele dosyası çarpıcı görüntülerle pazartesiden çarşambaya Habertürk TV'de.