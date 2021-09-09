Teröristlerle çıkan çatışmada 1 polis yaralandı

Aytepe köyü kırsalında terör örgütü mensupları ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada, 1 özel harekat polisi yaralandı.

AA'nın haberine göre, askeri helikopterle kent merkezine götürülen polis memuru, Mardin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Bölgede operasyon sürüyor.