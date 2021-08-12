Güvenlik güçlerince yürütülen arazi arama tarama çalışmaları sırasında Kaş köyü yakınlarında, yol kenarına tuzaklanmış patlayıcı tespit edildi. Bölgede önlem alan ekipler, PKK'lı teröristlerce tuzaklandığı belirlenen patlayıcıyı kontrollü olarak patlatarak imha etti.

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