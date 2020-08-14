Teröristlerin hain pusularını bertaraf eden tim: METİ

Terörle mücadelede zorlu iklim ve arazi koşullarında teröristlerle gece gündüz demeden mücadele eden jandarma METİ personeli, katıldıkları kurslarda aldıkları eğitimle kendilerini sürekli yeniliyor.
Alınan bilgiye göre, 2016 yılı genel atamalarıyla göreve başlayan Jandarma Genel Komutanlığına bağlı METİ personeli bugüne kadar 35 dönem mayın mühimmat EYP tahrip, 17 dönem de mayın EYP tespit imha kursu gördü.
Kurslara 70 subay, 635 astsubay, 875 uzman jandarma, 345 uzman erbaş katıldı.
Mayın, el yapımı patlayıcı tespit ve imha timleri, 6 hafta süren mayın mühimmat EYP tahrip kursunda, patlayıcı maddeler, tahrip, mayın bilgisi, EYP düzenekleri, temel mühimmat bilgisi, keşif ve yerinde tahrip yöntemleri, olay yeri inceleme, harita bilgisi, ilk yardım; iki hafta süren mayın EYP tespit imha kursunda ise patlayıcı madde ve tuzaklarla mücadele ile olay yeri inceleme konularında eğitim alarak donanımlı hale getiriliyor.
Mayın mühimmat EYP tahrip kursunda 22 gün, mayın EYP tespit imha kursunda 7 gün METİ personeline arazide uygulamalı eğitim veriliyor.
Her iki kursta verilen uygulamalı eğitimlerle personel, yurt içi ve yurt dışı iç güvenlik harekatı ile olası savaş halinde, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığının envanterindeki atılmış, patlamamış mühimmatın, kara mayınlarının, yurt içi/yurt dışında güvenlik güçlerine karşı kullanılan her türlü EYP ve bunları ateşleyen anahtar sistemlerinin tespiti, teşhisi ve yerinde imha yöntemlerini öğreniyor.
Türkiye'de 145 METİ timi tarafından bugüne kadar 1675 mayın ve EYP imha edildi.
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