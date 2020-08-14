Teröristlerin bulunduğu araç SİHA ile vuruldu

Habertürk yazarı Çetiner Çetin'in edindiği bilgiye göre Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Duhok ilinin Raşanke bölgesinde içinde terör örgütü PKK’lıların olduğu araç tespit edildi.

Dün gece SİHA ile vurulan araçta 4 PKK'lı teröristin öldüğü, birinin yaralı olarak kaçtığı bildirildi. Ölen teröristlerden birinin terör örgütünün sözde sorumlularından olduğu öğrenildi.