Pençe - Kilit Operasyonu bölgesine hava harekatı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde havadan harekat düzenlendi. Gerçekleştirilen harekat sonrasında iki terörist etkisiz hale getirilirken harekatla ilgili Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Operasyon sonrasında Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden üzerinden açıklama yapıldı.
MSB'den yapılan açıklamada, "Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine hız kesmeden devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek." ifadelerine yer verildi.