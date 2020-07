Terörden temizlenen Tunceli'de zipline ve raftinge yoğun ilgi - TUNCELİ

AA

Rafting başta olmak üzere ulusal ve uluslararası birçok spor organizasyonuna başarıyla ev sahipliği yapan doğa harikası kent, su ve doğa sporlarında maka şehir olma yolunda ilerliyor.Kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Anafatma mevkisinde "Tunceli'nin Doğa Sporları Altyapısının Güçlendirmesi Projesi" kapsamında hayata geçirilen Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Su Sporları Merkezi, rafting, zipline, kano ve kamp alanlarıyla kısa sürede cazibe merkezine dönüşerek yerli ve yabancı turistlerin cazibe merkezi oldu.Özellikle 12 metre yükseklikteki kulesi ve gidiş ve dönüş olmak üzere toplam 330 metre uzunluğundaki zipline alanı, doğayla iç içe keyifli dakikalar geçirmek isteyen yerli ve yabancı binlerce turistin ilgi odağı oldu.Kent dünyanın önde gelen rafting parkurları ve yemyeşil bitki örtüsüne sahip Munzur Vadisi'ne gelen rafting tutkunlarına da kilometrelerce uzunluktaki Munzur Çayı'nda saatlerce bu sporu yapma imkanı sunuyor.Terörden temizlenerek huzurun hakim olduğu Tunceli, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) süreci sonrası açılan turizm sezonunda doğa ile iç içe olmak ve su ile doğa sporları yapmak isteyenlerin yoğun ilgisini çekiyor.Munzur Adrenalin ve Doğa Sporları Kulübü (MADOSK) Başkanı ve Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Su Sporları Merkezi İşletmecisi Nazım Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunceli'de son yıllarda yakalanan huzur ortamıyla doğa ve su sporlarına ilginin hızla artığını söyledi.- "Geçen yıl yaklaşık 10 bin kişiye rafting hizmeti verdik"Kentin birkaç yıldır rafting sporuyla markalaşma yolunda emin adımlarla ilerlediğini aktaran Arslan, şunları kaydetti:"Doğa sporlarına ilk olarak 2006 yılında başladığımızda insanlara hayal geliyordu ve bizlerle dalga geçiyorlardı. Çünkü o zamanlar sezonda 10-20 kişi rafting yapıyordu. Bugün ise artık bu sayı on binleri buldu. Özellikle geçen yıl bir patlama yaşadık. yaklaşık 10 bin kişiye rafting hizmeti verdik. Munzur Çayı Türkiye'nin 36 kilometre ile 5-6 saat rafting yapacağınız en uzun parkuruna sahip. Burada bölgeden gelen tur firmaları daha çok kısa parkurları tercih ediyor. Ona rağmen insanlar burada adrenalin dolu vakit geçirebiliyor. Parkurlarımız Türkiye'de birçok parkurla yarışabilecek parkurlardır."Arslan, bölgenin milli park olması, bitki ile hayvan popülasyonunu bünyesinde barındırmasının insanları cezbettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:"Misafirlerimiz, kara yolundan giderken göremedikleri her şeyi sudan botlarla giderken görebiliyor. Rafting turlarımızda ziyaretçilerimize mutlaka yaban keçilerini denk geliyor. Aslında bu sezon özellikle koronavirüs nedeniyle sıkıntılı geçeceğini düşünüyorduk ancak geldiğimiz nokta Munzur Vadisi ziyaretçi anlamında hiçbir şey kaybetmemiş. Gurur duyarak söylediğim bir şey var Antalya'dan daha fazla insan burada rafting yaptı. Yaz aylarının başlaması ile bölgedeki oteller tam kapasiteli ancak pandemi kurallarına uyarak çalışıyor."- "İnsanlar akın akın geliyor"Kentin şu an yoğun turist çektiğini dile getiren Arslan, "İnsanlar gerek tur şirketleriyle gerekse kendileri Munzur'a akın akın geliyor. İnsanlar Munzur'u gezmekten ve burada vakit geçirmekten keyif alıyor. İnsanlar, güvenle Munzur'a gelip en eğlenceli tatillerini burada yapabilir." dedi.Rafting yapmak için kente gelen coğrafya öğretmeni Edip Yıldırım da doğa harikası bir yer olan Tunceli'ye çok beğendiğini ifade etti.- "Tunceli'nin inanılmaz güzel doğası var"Herkesin Tunceli'de özellikle Munzur Çayı'nı görmeleri gerektiğini aktaran Yıldırım, "Türkiye'de birçok doğa harikası yeri gezdim, Tunceli'ye ilk gelişim. Tunceli'nin inanılmaz güzel doğası, bitki örtüsü, coğrafyası ve su kaynakları var. Herkesin mutlaka gelip görmesi gereken bir alan. İlk kez rafting yapacağım için heyecanlıyım. Burada gerçekten çok güzel bir ortam ve atmosfer var." diye konuştu.Diyarbakır'dan Tunceli'ye turla gelip rafting yapan Rukan Matsar da "Arkadaşlarımız burayı bize çok övdüler. Geçen yıl dünya rafting şampiyonası burada yapılmıştı. Gelip görmek istedim. İlk kez rafting yapacağım için heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.Mastar, Tunceli'nin yeşillikler içinde doğa harikası bir şehir olduğunu sözlerine ekledi.