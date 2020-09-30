Terörden temizlenen Cudi'ye 50 ceylan bırakıldı

Şanlıurfa'daki 75'inci Yıl Ceylan Üretme İstasyonu'ndan getirilen nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan 'gazella gazella' türü 50 ceylan, düzenlenen törenle Cudi Dağı'na bırakıldı.
DHA'nın haberine göre, Ziristin köyünde yapılan törene, Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Mehmet Emin Erkan, Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü İsrafil Erdoğan katıldı.
Vali Ali Hamza Pehlivan, törende yaptığı konuşmasında, Cudi Dağı'na bırakılan ceylanların bölge halkı tarafından besleneceğini ifade ederek, bu sayede doğada çoğalmalarının sağlanacağını söyledi. Vali Pehlivan, "23'ü dişi 37'si erkek olmak üzere toplam 50 ceylanı Cudi Dağı'nın eteklerine bırakacağız.
Hayvanlar dünyamızın, doğamızın süsü, rengidir. Onlarla birlikte aslında dünyadaki yaşamı paylaşıyoruz. Onları korumak, uygun yaşam alanları sağlamak hepimizin görevidir. Bu hayvanlar inşallah doğada çoğalacaklar. Buradaki köylülerimize teslim ediyoruz, bu hayvanları.
Cudi, tarihsel geçmişi, kültürümüz, inançlarımız açısından, insanlık tarihi açısından taşıdığı değerler ile birlikte yaşam çeşitliliği açısından da tam bir zenginlik kaynağıdır. Orada endemik türlerden diğer canlı türlerine kadar müthiş bir çeşitlilik var. O yüzdendir ki biz aslında Cudi'nin inşallah milli park olarak ilan edilmesini de Şırnak olarak arzu ediyoruz" dedi.
Daha sonra Cudi Dağı eteklerine bırakılan ceylanlar, dağda gözden kayboldu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!