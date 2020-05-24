Terörden arındırılan yaylalarda arıcıların "tatlı" mesaisi

Terörden arındırılan yüksek rakımlı yaylalara çıkan bal üreticileri, zengin floraya sahip alanlara bıraktıkları kovanların bakımını yaptı.Artan mumları çıkartan, zayıf kovanları güçlendiren arıcılar, yaz boyunca kalacakları yaylalarda organik kara kovan balı üretmek için hazırlıklarını tamamladı.Osmanlılar döneminde sarayın bal ihtiyacının karşılandığı belirtilen ilçede, üretilen kaliteli balın daha iyi pazarlanması amacıyla kaymakamlık bünyesinde çalışma başlatıldı.Arıcılar bu yıl yağışların fazla olması nedeniyle önceki yıllara oranla daha fazla bal elde etmeyi hedefliyor.- Şemdinli balı daha iyi tanıtılacakKaymakam Yakup Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şemdinli'nin bal üretiminde Türkiye'nin önde gelen yerlerinden biri olduğunu söyledi.İlçenin verimli yaylalarında üretilen kaliteli balın daha iyi tanıtılmasını sağlamaya çalıştıklarını belirten Güven, şöyle konuştu:"Şemdinlinin el değmemiş dağlarında, vadilerinde geçmişten beri geleneksel yöntemlerle üretilen balın piyasada daha iyi pazarlanmasına yönelik çalışmalarımız bulunuyor. Üretilen balın çok düşük fiyatlarla toptan satılması üreticilerin bu işe dört elle sarılmasını engellemiştir. İlçemizde üretilen balın kurumsal olarak üreticiden alınıp markalaştırılarak piyasaya sürülmesi halinde arıcılarımızı memnun edecek fiyatlara satılması imkanını değerlendirdik. Projemizin Hakkari Valiliği ve ilgili birimlerce kabul edilmesi durumunda üreticilerimizin ballarını alıp, işleyip piyasaya süreceğiz. Bundan elde edilen geliri yine bal üretiminin geliştirilmesi ve üreticinin desteklenmesinde kullanacağız. Balı küçük küçük paketleyerek güvenlik birimlerimize ve öğrenci yurtlarına vereceğiz. Böylece Şemdinli balını onlara ulaştırarak üreticimize daha fazla ödeme yapmış oluruz."- ''Yaylalarımızda yüzlerce tür çiçek bulunuyor''Arıcılardan Hasan Kılıç ise geçen yıl çok verimli bir sezon geçirdiklerini belirterek, "Bu sene de verimli bir sezon olmasını bekliyoruz. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Haftanın üç günü arıların bakımı için buraya geliyoruz, arıların ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Yaylalarımızda yüzlerce tür çiçek bulunuyor. Ürettiğimiz balı 50-250 lira arasında satıyoruz. Arıcılık bizim için en önemli geçim kaynağı." dedi.Ferhat Kılıç da haziran ayında kovanları daha yüksek alanlara çıkardıklarını dile getirerek, "Şemdinli balı çok değerli. Osmanlı zamanlarında gelen misafirlere ikram edilirdi. Birçok hastalığa da iyi geliyor." ifadesini kullandı.
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