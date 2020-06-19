Terörden arındırılan Rasulayn kurulan gümrük kapısıyla Türkiye'ye açılacak - ŞANLIURFA

Vali Erin, terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen ve hayatın normalleştiği Rasulayn ile Ceylanpınar ilçelerini birbirine bağlayacak olan gümrük kapılarında inceleme yaptı.Yürütülen çalışmalarla ilgili, AA muhabirine açıklama yapan Vali Erin, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'nın zulmünden kurtardığı bölgelere huzur ve güven getirdiğini söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Ticaret Bakanlığı ve Şanlıurfa Valiliği koordinasyonuyla yaptırılan gümrük kapılarının kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirten Vali Erin, "Tel Abyad'ı Akçakale'ye bağlayan Akçakale Gümrük Kapımız var. Tel Abyad Gümrük Kapısı'da Barış Pınarı Harekatından çok kısa bir süre sonra açılmıştı. Orada ticaretin gelişmesi ve üreticilerin ürettiği ürünleri Türkiye'ye rahat bir şekilde satabilmelerine yönelik kapının açılmasından hemen sonra da Tel Abyad'da ekonomik hayatın, ticari hayatın, sosyal hayatın daha da canlandığını hep birlikte gördük." dedi.Erin, Rasulayn'ın ihtiyaç duyduğu gümrük kapısı için temin edilen kaynaklar sayesinde kısa bir sürede çalışma başladığını ifade ederek, alt yapı çalışmasının bitme aşamasına geldiğini söyledi.Açılacak gümrük kapısının hem Ceylanpınar hem de Rasulayn için önemli olduğuna işaret eden Erin, "İnşallah 10 gün içerisinde tamamlanmış olacak. Diğer teknik alt yapı eksikliklerini de hızlı bir şekilde giderdikten sonra da buradaki sınır kapısı işlemeye başlayacak. Bu hem Rasulayn'a büyük bir fayda sağlayacak hem de Ceylanpınar ilçemize. Ceylanpınar ilçemiz biliyorsunuz ile en uzak ilçemiz bir taraftan TİGEM arazisi ve bir taraftan Suriye ile çevrelenmiş olan bu ilçenin gelişmesine de büyük bir katkı sağlayacak bu kapıyı inşallah hizmete almış olacağız. Ben şimdiden hem Ceylanpınar'a hem Rasulayn'a hayırlı olmasını temenni ediyorum."Erin, kapının hızlı bir şekilde açılması için özverili olarak çalışan vali yardımcıları, kaymakamlar ile kurum ve kuruluş yetkililerine teşekkür etti.
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