Terör şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Terör örgütü PKK şüphelisi S.B. ile DHKP-C şüphelisi Z.Y., Yunanistan'a kaçmak isterken Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonla yakalandı.

İşlemleri tamamlanmasının ardından Uzunköprü Adliyesi'ne getirilen terör örgütü PKK şüphelisi S.B. ile DHKP-C şüphelisi Z.Y., savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.