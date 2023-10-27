Terör suçlularına sahte pasaporta 7 gözaltı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, PKK/KCK terör örgütünün KCK/TDÖ siyasal alan yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen şüphelilerin Marmara Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Yardımlaşma Derneği'nin etkinliklerinde aktif faaliyetlerine devam ettiğini belirledi.

KİMLİK VE ADRESLERİ BELİRLENDİ Ayrıca şüphelilerin terör suçlularına sahte pasaport ve evrak hazırlayarak yurt dışına illegal çıkarma işlemlerini organize ettikleri tespit edildi. Şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, İstanbul ve Bitlis'te eş zamanlı operasyon düzenledi.

SİLAH VE ÖRGÜTSEL DOKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ Operasyonda 7 şüpheli yakalanırken adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, yasaklı yayın, örgütsel doküman ile dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.