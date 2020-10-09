Terör soruşturmasında gözaltına alınan avukat adliyeye sevk edildi - DİYARBAKIR

Lice'de Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında 3 Ekim'de düzenlenen hava destekli operasyonda Terör Arananlar Kırmızı Liste'de yer alan "Doktor Amara" kod isimli Müzeyyen Aydınlı'nın etkisiz hale getirilmesiyle ilgili soruşturma sürüyor.Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında önceki gün teröristle bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan avukat M.N.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.Diyarbakır Barosuna kayıtlı M.N.D. adliyeye sevk edildi.

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