Terör saldırılarında "canlarını" yitirenlerin Babalar Günü hüznü

Saldırılarda evlatları ve babalarını kaybedenler, Babalar Günü'nü buruk geçiriyor.
11 Mayıs 2013'teki saldırılarda oğlu Mustafa Kaya'yı kaybeden Hamit Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadığı acının tarifinin olmadığını söyledi.
Bombalı terör saldırısında kaybettiği evladının hatıralarıyla yaşadığını belirten Kaya, ''Her Babalar Günü'nde oğlum bana çiçekle gelirdi, şimdi ben onun mezarına çiçek götürüyorum. 7 yıldır acı içinde yaşamaya çalışıyoruz. Benim için Babalar Günü'nün bir anlamı yok.'' dedi.
- ''Her kapıyı açtığımda kızımı görecekmişim gibi umuyorum''
Zeytin Dalı Harekatı sırasında 2018'de, YPG/PKK'lı teröristlerce atılan roketin evlerine isabet etmesi sonucu 17 yaşındaki kızı Fatma Avlar'ı kaybeden baba Ahmet Avlar da kimsenin evlat acısı yaşamaması temennisinde bulundu.
Babalar Günü'nde acılarının ikiye katlandığını ifade eden Avlar, ''İki yıldır kızımın acısı yüreğimde ilk günkü tazeliğini koruyor. Babalar Günü diye bir şey kalmadı. Eve her geldiğimde kızım kapımı açardı, her kapıyı açtığımda kızımı görecekmişim gibi umuyorum. Yokluğuna dayanmak zor.'' diye konuştu.
Avlar, her Babalar Günü'nde acılarının katlandığını, kızının mezarına giderek teselli bulmaya çalıştıklarını kaydetti.
- ''Aç kalsaydık da babamız başımızda olsaydı''
Atılan roketler sonucu yaşamını yitiren 8 çocuk babası 68 yaşındaki Rıfat Sinirli'nin oğlu İsmail Sinirli de özel günlerde hüzünlerinin daha da arttığını söyledi.
Babasızlığın çok kötü olduğunu dile getiren Sinirli, şunları aktardı:
"Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın. Babamızı kaybettiğimiz günden bu yana evimizde huzurumuz kalmadı. Hiçbir zaman eski düzenimiz olmadı. Keşke aç kalsaydık da babamız başımızda olsaydı.''
İlk patlama sırasında dershaneye giderken hayatını kaybeden 11. sınıf öğrencisi Oğulcan Tuna'nın babası, 11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna da Babalar Günü'nü çocuğunun mezarı başında geçirdiğini ve içindeki acının dinmediğini belirtti.
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