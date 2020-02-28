Terör propagandası operasyonunda 11 gözaltı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Düzce, Antalya, Ağrı, Mardin ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi. PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 5'i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

M.A, K.U, Z.B, Y.B, Y.Y. ve Z.L, adliyeye sevk edildi.