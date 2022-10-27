Terör örgütünün finans kaynağına bir darbe daha

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando timlerinin katılımıyla, nokta istihbaratına dayalı olarak icra edilen Eren Abluka Sonbahar -Kış-3 Şehit J.Uzm.Çvş. Uğur Kartal-38 operasyonu kapsamında; Diyarbakır ili Lice ilçesi Ortaç mahallesi kırsalında önceden tespit edilen (74) farklı noktada arazi arama tarama faaliyetinde; 350 bin kök kenevir, 3 bin kök skunk, 802 kilo toz esrar ve 346 kilo kubar esrar ele geçirildi.

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