Terör örgütünün Barış Pınarı bölgesindeki saldırısı engellendi



- Milli Savunma Bakanlığı: - "Terör örgütü PKK/YPG'nin masum sivilleri hedef alan kanlı saldırı planı, köpekli bomba arama timinin dikkati sayesinde engellendi" - "Barış Pınarı bölgesinde bomba yüklü olduğu tespit edilen su tankeri SAS timimizin koordinesinde kontrollü şekilde imha edildi"

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki masum sivilleri hedef alan saldırı planının, köpekli bomba arama timinin dikkati sayesinde engellendiği bildirildi. Bomba yüklü olduğu saptanan su tankerinin kontrollü şekilde imha edildiği açıklandı.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Terör örgütü PKK/YPG'nin masum sivilleri hedef alan kanlı saldırı planı, köpekli bomba arama timinin dikkati sayesinde engellendi. Barış Pınarı bölgesinde bomba yüklü olduğu tespit edilen su tankeri SAS timimizin koordinesinde kontrollü şekilde imha edildi."

Paylaşımda, su tankerinin imha edilmesine ilişkin fotoğraflara da yer verildi.