AA

Bakanlığın sosyal medya hesabından yayımlanan infografikte, güvenlik güçleri tarafından 2019 ve 2020 yıllarında düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü mensuplarının kullandığı tespit edilen sığınak ve mağaralarda tespit edilen yaşam malzemelerinin listesine yer verildi.

AA'nın aktardığı habere göre; 2019 yılında un, şeker, çay, sıvı yağ, kuru bakliyat ve peynirden oluşan toplam 14 ton 504 kilogram gıda maddesi ele geçirilirken, bu rakam 2020 yılında 38 ton 877 kilograma ulaştı. Ayrıca 2019 yılında sığınak ve barınaklarda 748 boş ve 638 dolu tüp, 2020'de ise 825 boş ve 638 dolu tüp ele geçirildi.

Toplam 53 ton 381 kilogram gıda maddesinin ele geçirildiği bildirilen listede ele geçirilen malzemelerin bilançosu şöyle:

Malzeme 2019 2020 Un (Kg) 5.490 13,950 Şeker (Kg) 1.854 4.578 Çay (Kg) 475 1.818 Sıvı Yağ (Kg) 1.255 2.856 Kuru Bakliyat (Kg) 3.225 13.611 Peynir (Kg) 2.205 2.064 Toplam (Kg) 14.504 38.877 Tüp (Dolu) 638 638 Tüp (Boş) 748 825 Toplam (Tüp) 1.386 1,463