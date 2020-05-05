Terör örgütüne yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı - VAN

AA

Bu kapsamda, İpekyolu, Gevaş ve Başkale ilçelerinde "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Terör örgütüne bilerek isteyerek yardım ve yataklık etmek" suçunu işlediği belirlenenlere yönelik operasyon düzenlendi.Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.