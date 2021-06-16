Terör örgütüne 3801 operasyonda 48 terörist öldürüldü

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İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, 15 Nisan 2021 tarihinde başlatılan İlkbahar-Yaz operasyonlarının 1 Ekim 2021 tarihine kadar devam edeceği bildirildi.

Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH),Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucuları (GK) yer aldığı operasyonlarda, 01 Ekim tarihine kadar 9 bin 630 operasyonun icra edilmesi planlandı. Bu operasyonların bugüne kadar yüzde 39’u 3 bin 801’i icra edildi.

Operasyonlar kapsamında son 2 ayda, 2’si kırmızı, 4’ü turuncu, 1’i yeşil, 9’u gri olmak üzere 48 terörist etkisiz hale getirildi, 298 sığınak ve mağarada, 159 Mayın/EYP, 137 silah, 99 el bombası, 35 telsiz, 355 tüp. ve 8.2 ton gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.