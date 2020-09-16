Şırnak İl Jandarma Komutanlığının ikna çalışmaları neticesinde; terör örgütüne 2015 yılında katıldığı tespit edilen 1 örgüt mensubu, bugün Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

SAYI YÜKSELİYOR

Teslim olan teröristle birlikte 1 Ocak’tan bu yana ikna yoluyla teslim olanların sayısı 154’e yükseldi.