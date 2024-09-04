Terör örgütünde çözülme sürüyor! 1 terörist daha teslim oldu
MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Pençe serisi operasyonları ile iyice köşeye sıkışan terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor" ifadelerine yer verildi
Giriş: 04.09.2024 - 19:27 Güncelleme: 04.09.2024 - 19:27
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Pençe serisi operasyonları ile iyice köşeye sıkışan terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor.
Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu.
Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!
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