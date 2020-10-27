Terör örgütü YPG/PKK operasyonunda 4 şüpheli yakalandı -MERSİN

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen 4 kişinin Tarsus ilçesine geldiği belirlendi.Ekiplerin operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlının işlemleri sürüyor.

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