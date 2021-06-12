Afrin'de terör saldırısı! Ölüler ve yaralılar var

AA

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Esed rejimi tarafından kontrol edilen Tel Rıfat bölgesinden terör örgütü YPG/PKK unsurlarınca yapılan Grad füzesi ve top atışlarının Afrin merkezde bulunan Özel Şifa Hastanesi'nin Acil Servisi'ne isabet ettiği belirtildi.





13 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ 27 YARALI VAR

Açıklamada, "Hastanede tedavi gören 13 sivil hayatını kaybetmiş, 27 sivilin yaralandığı tespit edilmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır." ifadelerine yer verildi.



KALIN: SESSİZ KALMAK SUÇA ORTAK OLMAKTIR

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya üzerinden terör örgütünün Afrin'de sivillere yönelik düzenlediği saldırıyla ilgili olarak bir paylaşımda bulundu. Kalın şu ifadeleri kullandı:

Terör örgütünün Afrin’de bir hastaneye yaptığı saldırıyı şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terör örgütünün Suriye’deki kolu, vahşi yüzünü bir kez daha gösterdi. Bu saldırı karşısında sessiz kalmak suça ortak olmaktır.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: LANETLİYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, YPG/PKK terör örgütünün Afrin'deki hastaneye saldırısıyla ilgili olarak sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Afrin’de Şifa Hastanesini hedef alan ve çok sayıda sivil Suriyeli kardeşimizin ölümüne ve yaralanmasına neden olan YPG/PKK insanlık düşmanı bir terör örgütü olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. DEAŞ terörüne karşı YPG/PKK terörünü desteklediğini söyleyen ülkelerin bu desteğe son verme zamanı gelmiştir ve dahi geçmektedir. Masum sivilleri ve hastaneyi alçakça hedef alan bu saldırıyı lanetliyoruz. Türkiye olarak PKK ve uzantılarıyla mücadelemiz sürecektir. Sn Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi bu mücadele noktasında terörün her türlüsüne karşı topyekün mücadele verilmelidir.

KARACA: BU TERÖR ÖRGÜTÜNÜ TANIYORUZ

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi / AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Korkmaz Karaca, saldırıyı kınadığı mesajında şu ifadelere yer verdi: Afrin’de bir hastaneye saldırıp şifa bekleyen insanları katledecek kadar alçak bu terör örgütünü tanıyoruz. Afrin’deki Kürtler bizim kardeşlerimiz , akrabalarımız. Türkiye Cumhuriyetine kimse diz çöktüremez. Tüm mazlumların umudu olmaya bu büyük devlet devam edecek.