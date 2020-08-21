Terör örgütü YPG/PKK'nın Deyrizor halkına baskısı sürüyor

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, YPG/PKK'lı teröristler, Deyrizor ilinde işgal ettiği el-Havayıç, Şuheyl, Zeyban ve el-Basire gibi köy ve beldelerde kurdukları sözde kontrol noktalarında bölge halkına karşı işlediği hak ihlallerini sürdürüyor.
Teröristler, bu ayın başında örgüt karşıtı geniş çaplı gösterilere sahne olan söz konusu bölgelerde, kurdukları sözde kontrol noktalarında neredeyse her gün sivilleri alıkoyuyor.
YPGK/PKK, alıkoyduğu bu sivilleri ise sadece para karşılığında serbest bırakıyor.
Bölge halkından intikam almak için çeşitli yollara başvuran terör örgütü, Şuheyl beldesine su sağlayan istasyonu tahrip ederek, halkı susuzluğa mahkum etti.
Halkın geçim kaynaklarına da göz diken teröristler, çok sayıda iş yerine, tavuk çiftliğine ve sivillere ait bazı evlere girerek yağmaladı.
Bölge halkının, dış dünya ve kendi aralarındaki iletişimini de kesmeye çalışan YPG/PKK'lılar, söz konusu bölgelerde uydu interneti hizmeti sağlayan çok sayıda cihaz ve ekipmanlara da el koydu.
- Akidet kabilesi koalisyonla görüşmeyi reddetti
2 Ağustos'ta liderlerinden birini kimliği belirsiz gruplarca yapılan suikast sonucu kaybeden Akidet kabilesi üyeleri, şartları yerine getirilmediği için ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri heyetiyle görüşmeyi kabul etmedi.
Akidet kabilesi üyeleri, 10 gün önce bir araya gelerek topraklarının idaresinin, bölgeyi işgal eden terör örgütü YPG/PKK'dan alınarak kendilerine verilmesini istemişti.
- Deyrizor'daki suikast ve gösteriler
Deyrizor'un doğu kırsalındaki Havayıç köyünde 2 Ağustos’ta Akidet kabilesi önderlerinden Şeyh Mutşir el-Hammud el-Hivil ve Şeyh İbrahim el-Halil el-Abbud el-Ced'an, araçlarıyla hareket halindeyken kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğramıştı.
Saldırıda Şeyh Mutşir ile şoförü olay yerinde hayatını kaybetmiş, Şeyh İbrahim ise yaralanmıştı.
Olayın ardından Havayıç, Şuheyl, el-Basire ve Zeyban'da toplanan halk, can güvenlikleri olmadığı gerekçesiyle terör örgütü YPG/PKK'yı protesto etmişti.
YPG/PKK ise göstericilere ateş açarak karşılık vermiş ve 2 sivil hayatını kaybetmişti.
Geniş çaplı gösterilerin ardından terör örgütü YPG/PKK söz konusu bölgeleri kuşatarak, onlarca sivili alıkoymuştu.
AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre, suikasta uğrayan Akidet kabilesinin önderi, terör örgütü YPG/PKK elebaşlarından "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in geçen ay Arap kabileleriyle düzenlediği toplantıya katılmayı reddetmişti.
Çoğunluğu Araplardan oluşan Deyrizor'un Fırat Nehri'nin doğusunda kalan bölümü 2016'dan bu yana terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altında bulunuyor.
,Ethem Emre Özcan
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