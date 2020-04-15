Terör örgütü YPG/PKK, 2 milyon İdlibli’nin öldürülmesini istedi

AA

İbrahim, Suriyeli muhaliflere ait Syria TV’de dün akşam yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tartışıldığı bir programa video konferans yoluyla bağlandı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün İdlib’e salgınla ilgili ekipman yardımında bulunduğunu ve bunun teröristlere destek anlamına geldiğini iddia eden İbrahim, "İdlib’de bulunanlar, teröristtir." dedi.

İbrahim, sunucunun "İdlib’de 4 milyon insan var. Orada 4 milyon terörist olduğunu mu söylüyorsunuz?" sorusuna, "Evet, 4 milyon. 4 milyon değilse en az yüzde 75’i veya yüzde 50’si teröristtir. Diğerleri ise mazlum insanlardır." yanıtını verdi.

Sunucu bunun üzerine, "Onların öldürülmesi gerekiyor mu?" diye sordu. İbrahim, bu soruyu, "Evet, onların öldürülmesi gerekiyor." şeklinde cevapladı.

İbrahim, konuşmasının ilerleyen kısmında da "Orada 4 milyon insan varsa onların 2 milyonu teröristtir. Söylediklerimin arkasındayım." ifadelerini kullandı.

İbrahim, Suriye’de SDG adını kullanan YPG/PKK’nın sözde siyasi kanadındaki kuruluşlardan "Suriye Demokratik Meclisi"nin basın koordinatörlüğünü yapıyor.