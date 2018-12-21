YPG'yi çatısı altında tutan Suriye Demokratik Güçleri (SDF), bugün aralarında İlham Ahmed ve Riad Derar'ın da olduğu bazı temsilcilerini Fransa'nın başkenti Paris'e göndermişti. SDF temsilcileri, bugün Fransız yetkililerle Elysee Sarayı'nda görüştü.

İlham Ahmed, ayrıca ülkenin kuzeyinde durumun kontrolünden çıkması halinde silahlı güçlerin tutukladıkları DEAŞ'lı teröristleri ellerinde tutamayabileceklerini söyledi.



DEAŞ'LA SAVAŞMAKTAN ÇEKİLEBİLECEKLERİNİ BELİRTTİLER

Paris yönetiminin Suriye'nin kuzeyinde daha fazla rol üstlenmesini talep eden YPG temsilcileri, Türkiye'den gelecek herhangi bir harekat durumunda terör örgütü DEAŞ'la savaşmaktan çekilebileceklerini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'nin ardından Afganistan'dan da 7 binden fazla Amerikan askerini çekeceği iddia edilmişti.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly de bugün yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Amerikan askerlerini Suriye'den çekme kararının son derece yanlış olduğunu söylemiş, "DEAŞ’ın bölgedeki gücü bitti düşüncesine katılmıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.